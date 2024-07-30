Матвиенко предложила запретить в России деятельность микрофинансовых организаций
В ответ Набиуллина заявила, что запрет на работу официальных микрофинансовых организаций в России спровоцирует их уход в нелегальный сегмент.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ЦБ запретить на территории России деятельность микрофинансовых организаций. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Как пишет ТАСС, в ответ глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что запрет на работу официальных микрофинансовых организаций в России спровоцирует их уход в нелегальный сегмент.
«Если мы запретим сейчас легальные, контролируемые микрофинансовые организации, они уйдут „в тень“. Людям в банках не дадут деньги и будут только теневые организации. Так люди хотя бы могут прийти в регулируемую МФО», — сказала она.