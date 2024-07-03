В Москве мигранты избили молодого человека и изнасиловали девушку в парке

В Москве мигранты избили молодого человека и изнасиловали девушку в парке. Об этом в среду, 3 июля, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Инцидент произошел в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе столицы. 31-летняя местная жительница гуляла со своим молодым человеком. Двое иностранцев напали на пару. Они угрожали ножом, избили мужчину и изнасиловали девушку.

На место прибыли сотрудники полиции, которых позвали на помощь случайные прохожие.

Мигрантов задержали: ими оказались двое уроженцев Республики Узбекистан, одному из них 33 года, второму — 27 лет.