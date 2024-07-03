Опубликован прогноз погоды на 4 июля в Рязанской области
В регионе ожидается жара. Также местами пройдет кратковременный дождь.
Опубликован прогноз погоды на четверг, 4 июля, в Рязанской области. Информация опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы 10-15 м/с.
Ожидаемая температура воздуха по области ночью +15, +20 градусов, днем жара, местами сильная, +30, +35 градусов.