«Зеленый сад» предложил рязанцам квартиры в рассрочку
Компания «Зеленый сад» предлагает рассрочку на объекты в нескольких жилых комплексах:
- ЖК «Еврокласс-4» (срок сдачи
до 30.12.2025года). Оплатив 70% стоимости квартиры, остальные 30% можно вносить ежеквартальными платежами до 1 сентября 2025 года. Если при заключении договора вы вносите 50% суммы, остальные деньги можете внести ежеквартальными платежами до 1 июня 2025 года.
- ЖК «Окская стрелка» (срок сдачи 1 очереди — домов 1, 2, 3 —
до 30.09.2027года). Оплатив 70% стоимости жилья при заключении договора, остальные деньги можно внести ежеквартальными платежами в течение 18 месяцев. Если вы внесли 50% суммы, оставшиеся 50% можете вносить ежеквартальными платежами в течение 12 месяцев.
- ЖК Skyline-2 (срок сдачи
до 01.05.2025года). При первом взносе в 50% стоимости квартиры остаток можно оплатить ежеквартальными платежами до 1 марта 2025 года.
- ЖК «Жуковский-1» (срок сдачи
до 30.12.2026 г.). При оплате 70% стоимость жилья в момент заключения договора, оставшиеся 30% можно внести ежеквартальными платежами в течение 12 месяцев.
- ЖК «Жуковский-2» (срок сдачи
до 17.04.2027года). Если вы вносите 70% стоимости при заключении договора, 30% можете оплатить ежеквартальными платежами в течение 18 месяцев. При условии внесения 50% от цены квартиры остальные деньги можно будет внести ежеквартальными платежами в течение 12 месяцев.
К каждому клиенту индивидуальный подход. Чем больше сумма первого платежа, тем выгоднее условия рассрочки.
Подробности акции можно узнать по телефону