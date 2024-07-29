Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
23°
Втр, 30
20°
Срд, 31
21°
ЦБ USD 85.57 0.16 27/07
ЦБ EUR 93.26 0.09 27/07
Нал. USD 86.50 / 87.20 29/07 15:30
Нал. EUR 95.15 / 95.99 29/07 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Livan S6 Pro — это автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн...
С первого взгляда на этот седан становится понятно, что...
26 июля 10:28
2 096
Рязанский следователь Шумов о хитроумных преступниках, малой родине и ...
В преддверии профессионального праздника — Дня сотрудни...
25 июля 13:16
7 431
Больше платишь — меньше ездишь. Разбираем нововведения в оплате проезд...
В конце июня на заседании Рязанской гордумы депутаты пр...
24 июля 10:17
5 037
EXEED connect — владельцам нового EXEED VX доступно обновление програм...
Флагман бренда EXEED, полноразмерный внедорожник EXEED...
23 июля 12:30
3 676
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«Зеленый сад» предложил рязанцам квартиры в рассрочку

Компания «Зеленый сад» предлагает рассрочку на объекты в нескольких жилых комплексах:

  • ЖК «Еврокласс-4» (срок сдачи до 30.12.2025 года). Оплатив 70% стоимости квартиры, остальные 30% можно вносить ежеквартальными платежами до 1 сентября 2025 года. Если при заключении договора вы вносите 50% суммы, остальные деньги можете внести ежеквартальными платежами до 1 июня 2025 года.
  • ЖК «Окская стрелка» (срок сдачи 1 очереди — домов 1, 2, 3 — до 30.09.2027 года). Оплатив 70% стоимости жилья при заключении договора, остальные деньги можно внести ежеквартальными платежами в течение 18 месяцев. Если вы внесли 50% суммы, оставшиеся 50% можете вносить ежеквартальными платежами в течение 12 месяцев.
  • ЖК Skyline-2 (срок сдачи до 01.05.2025 года). При первом взносе в 50% стоимости квартиры остаток можно оплатить ежеквартальными платежами до 1 марта 2025 года.
  • ЖК «Жуковский-1» (срок сдачи до 30.12.2026 г.). При оплате 70% стоимость жилья в момент заключения договора, оставшиеся 30% можно внести ежеквартальными платежами в течение 12 месяцев.
  • ЖК «Жуковский-2» (срок сдачи до 17.04.2027 года). Если вы вносите 70% стоимости при заключении договора, 30% можете оплатить ежеквартальными платежами в течение 18 месяцев. При условии внесения 50% от цены квартиры остальные деньги можно будет внести ежеквартальными платежами в течение 12 месяцев.

К каждому клиенту индивидуальный подход. Чем больше сумма первого платежа, тем выгоднее условия рассрочки.

Подробности акции можно узнать по телефону 8 (4912) 77-77-77 и по ссылке.