Госдума хочет увеличить срок службы в армии до двух лет
Это коснется новых граждан России.
Госдума хочет увеличить срок службы в армии до двух лет. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщила Газета.ru со ссылкой на Вячеслава Володина.
Он предложил разработать законодательные поправки об усилении контроля за воинской обязанностью новых граждан России. Для них может быть повышен призывной возраст и увеличен до двух лет срок прохождения службы.
«Предполагается, что условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет проходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ», — говорится в сообщении.
Соответствующую поправку планируется рассмотреть до конца весенней сессии.