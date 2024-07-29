Госдума хочет увеличить срок службы в армии до двух лет

Это коснется новых граждан России.

Госдума хочет увеличить срок службы в армии до двух лет. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщила Газета.ru со ссылкой на Вячеслава Володина.

Он предложил разработать законодательные поправки об усилении контроля за воинской обязанностью новых граждан России. Для них может быть повышен призывной возраст и увеличен до двух лет срок прохождения службы.

«Предполагается, что условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет проходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ», — говорится в сообщении.

Соответствующую поправку планируется рассмотреть до конца весенней сессии.