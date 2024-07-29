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Алаудинов: ВСУ потеряли первую линию укреплений на участке Славянск — Краматорск
По его словам, теперь российские войска имеют возможность для маневра на разных направлениях, выбивая противника «со всех позиций, где он сидит давно».

ВСУ потеряли первую линию укреплений на участке Славянск — Краматорск. Об этом пишет RT со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

По его словам, теперь российские войска имеют возможность для маневра на разных направлениях, выбивая противника «со всех позиций, где он сидит давно».