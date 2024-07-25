В Шиловском районе рязанец спас тонущего 17-летнего подростка
Инцидент произошел 13 июля.
В Шиловском районе рязанец Виталий Колосов спас тонущего 17-летнего подростка. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Инцидент произошел 13 июля.
Мужчина с дочкой отдыхали на центральном пляже райцентра возле Нерского парка.
«Услышал крики девушки, что ее парень тонет, бросился на помощь. Семнадцатилетний юноша ушел под воду и не появлялся на поверхности. Я вовремя смог его вытащить на берег и оказать первую медицинскую помощь», — рассказал рязанец.
Отмечается глава администрации Шиловского района Сергей Стерликов наградил Виталия Колосова благодарственным письмом и подарком за спасение утопающего.