В Шиловском районе рязанец спас тонущего 17-летнего подростка

Инцидент произошел 13 июля.

В Шиловском районе рязанец Виталий Колосов спас тонущего 17-летнего подростка. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел 13 июля.

Мужчина с дочкой отдыхали на центральном пляже райцентра возле Нерского парка.

«Услышал крики девушки, что ее парень тонет, бросился на помощь. Семнадцатилетний юноша ушел под воду и не появлялся на поверхности. Я вовремя смог его вытащить на берег и оказать первую медицинскую помощь», — рассказал рязанец.

Отмечается глава администрации Шиловского района Сергей Стерликов наградил Виталия Колосова благодарственным письмом и подарком за спасение утопающего.