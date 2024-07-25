С начала года около двух тысяч рязанцев заключили контракт с Минобороны
Отмечается, что «контрактники» отправились в подразделения, которые принимают участие в СВО.
С начала года около двух тысяч рязанцев заключили контракт с Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что «контрактники» отправились в подразделения, которые принимают участие в СВО.⠀
Как сообщили в областном пункте отбора на службу по контракту, обращаются и опытные военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, и те, у кого в зоне СВО родственники или друзья.