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В России на 20-30% подорожают сладости, алкоголь, одежда, косметика и другое
Рост цен связан с изменением ставок ввозных пошлин.

В России на 20-30% подорожают сладости, алкоголь, одежда, косметика и другое. Об этом в среду, 24 июля, сообщил Telegram-канал «Mash».

По информации портала, резкий скачок цен произойдет в середине августа. Из-за постановления правительства России об изменении ставок ввозных пошлин (до 50%) на шоколадные, мучные и сахаристые кондитерские изделия из недружественных стран отпускная цена на продукцию с 15 августа увеличится на 10-15%.

Кроме сладостей из недружественных стран подорожают солодовое пиво, вино, вермут, духи, помада, дезодоранты, антиперспиранты, средства для чистки зубов. В список также вошли свинцовые аккумуляторы, моющие средства, аромамасла, шампуни, гели, духи.

Пошлину поднимут также на одежду и на застежки-молнии из Литвы, Латвии и Эстонии — 50%. Ставка возрастет на электронику, стройматериалы, обои, охотничьи и спортивные ружья, патроны, детали к винтовкам и многое другое.

Постановление правительства РФ о повышении ставки вступает в силу с 27 июля. Продлится до 31 декабря.