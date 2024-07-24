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В Москве при взрыве машины пострадали двое

В Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на улице Синявинской. Взрыв на парковке случился, когда 49-летний мужчина садился в машину. Ему оторвало конечности. Также с рваными ранами лица госпитализирована женщина.

На месте работают силовики, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На нескольких этажах многоэтажки выбиты стекла, также повреждены соседние автомобили.

Предварительно, в машине не было установлено газовое оборудование. Все версии случившегося проверяются.