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Рязанский музыкант написал книгу о лидере рок-группы «Выход»
Антон Свиркин был лично знаком с Сергеем Селюниным.

Вышла книга рязанского музыканта Антона Свиркина «К нам едет Силя». Она посвящена лидеру рок-группы «Выход» Сергею «Силе» Селюнину, который погиб в 2021 году.

Автор был лично знаком с музыкантом. Идея написать произведение пришла к нему сразу после смерти лидера рок-группы.

«Сперва я собирался написать небольшой текст для книги с воспоминаниями о Силе. Но потом понял, что у меня может получиться своя отдельная книга», — сказал Свиркин.

В сборник вошли рассказы о знакомстве, встречах и концертах музыканта. В книге описываются выступления, прошедшие в Рязани, и несколько фестивалей, которые состоялись с 2008 по 2021 годы.

Автор предоставил читателям возможность самостоятельно оценить личность и поступки лидера рок-группы. Как сказал Свиркин, несмотря на художественное изложение, все события в книге подлинные.

Возрастное ограничение — 18+