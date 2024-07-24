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Руководитель одного из рязанских предприятий задолжал сотрудникам более 4,5 млн
Возбуждено уголовное дело.

Директор одного из рязанских предприятий задолжал сотрудникам более 4,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Отмечается, что руководитель ведомства Владимир Анатольевич Никешкин провел прием работников скопинского предприятия по вопросу невыплаты им зарплаты.

Установлено, что гендиректор, имея задолженность перед работниками и располагая средствами, не выплатил 31 работнику более 4,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.