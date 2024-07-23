В рязанских студенческих общежитиях появятся комнаты для семей

Для студентов, решивших стать родителями, в учебных корпусах вузов сделают кабинеты «Мать и дитя», а в общежитиях — семейные комнаты. Им предусмотрен индивидуальный учебный план.

В рязанских студенческих общежитиях появятся комнаты для семей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсоца.

Как сказали в ведомстве, в Рязанской области есть более 300 молодых семей. Для них создали проект «Студенческая семья в ожидании счастья».

Для студентов, решивших стать родителями, в учебных корпусах вузов сделают кабинеты «Мать и дитя», а в общежитиях — семейные комнаты. Им предусмотрен индивидуальный учебный план. Будущей матери предоставят льготное обучение, ее будут сопровождать медики из Рязанского перинатального центра.

Кроме того, в Рязанской области для студенческих семей создали навигатор « Открытый регион 62 », где указаны действующие меры поддержки в области. После регистрации брака в приложении можно воспользоваться сертификатом «Молодая семья 62». Рязанцам также предусмотрены региональные и федеральные выплаты.

На данный момент в Рязанской области запущены сервисы:

«Добротека» — прокат детских вещей,

«Доброняня» — кратковременный уход за детьми.

Помимо этого, студенческие семьи могут бесплатно обследоваться у репродуктолога, посетить психолога. Для них предусмотрены ежемесячные встречи в рамках проекта «Будущее вместе».