В июне в Рязанской области родились Аделия, Зоя и Нелли. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЗАГСа.
Всего в июне в Рязанской области родились 538 детей, среди них 266 девочек и 272 мальчика. Самыми популярными именами июня стали София, Анна, Варвара, Мирослава, Екатерина, Валерия, Алиса, Стефания, Александра, Василиса, Елизавета, Ева, Иван, Артем, Максим, Михаил, Егор, Константин, Владимир, Матвей, Тимофей, Илья, Дмитрий.
Реже всего детей называли Миленой, Аделией, Зоей, Мартой, Таисией, Людмилой, Катериной, Нелли, Георгием, Романом, Виктором, Евгением, Вадимом, Родионом, Данилом, Борисом, Петром.
В июне в Рязанской области родились Аделия, Зоя и Нелли
В июне в Рязанской области родились Аделия, Зоя и Нелли. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЗАГСа.
Всего в июне в Рязанской области родились 538 детей, среди них 266 девочек и 272 мальчика. Самыми популярными именами июня стали София, Анна, Варвара, Мирослава, Екатерина, Валерия, Алиса, Стефания, Александра, Василиса, Елизавета, Ева, Иван, Артем, Максим, Михаил, Егор, Константин, Владимир, Матвей, Тимофей, Илья, Дмитрий.
Реже всего детей называли Миленой, Аделией, Зоей, Мартой, Таисией, Людмилой, Катериной, Нелли, Георгием, Романом, Виктором, Евгением, Вадимом, Родионом, Данилом, Борисом, Петром.