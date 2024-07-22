В Рязани на улице Крупской произошло ДТП

Недалеко от пешеходного перехода столкнулись Reno Duster и УАЗ-452.

В Рязани на улице Крупской произошло ДТП. Об этом в понедельник, 22 июля, в редакцию РЗН. Инфо написали читатели.

Авария произошла рядом с остановкой «Площадь Новаторов». Дорогу не поделили Reno Duster и УАЗ-452.

О пострадавших неизвестно. Подробности уточняются.