В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за сутки
ПВО сбила 163 украинских беспилотника.
ВСУ за сутки потеряли 1240 боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
ВС России поразили семь украинских бригад, отразили одну контратаку, уничтожили танк Leopard.
ПВО сбила 163 украинских беспилотника.
В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за сутки
ВСУ за сутки потеряли 1240 боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
ВС России поразили семь украинских бригад, отразили одну контратаку, уничтожили танк Leopard.
ПВО сбила 163 украинских беспилотника.
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