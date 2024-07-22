В аэропорту Шереметьево пьяный пассажир сломал нос охраннику

В аэропорту Шереметьево пьяный мужчина сломал нос охраннику. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По словам очевидцев, инцидент произошел в терминале В, обслуживающем внутренние рейсы. Сильно выпивший пассажир рейса в Иркутск попытался пройти на борт самолета, но его остановила охрана. Дебошир оказал сопротивление и накинулся на одного из охранников. У пострадавшего перелом носа и закрытая черепно-мозговая травма.

В итоге сотрудники аэропорта быстро сумели дубинками успокоить буйного пассажира и не пустили его на борт.