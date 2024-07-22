Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
23°
Втр, 23
24°
Срд, 24
25°
ЦБ USD 88.02 0.14 20/07
ЦБ EUR 96.04 -0.06 20/07
Нал. USD 88.00 / 88.37 22/07 14:25
Нал. EUR 97.00 / 97.28 22/07 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Широкое поле возможностей. Крупный агрохолдинг планирует создать в Ряз...
Привлечение молодых и опытных специалистов для работы н...
18 июля 10:13
3 434
«У нас дружный коллектив и отличная зарплата!» — «Зеленый сад» продолж...
Молодой человек решил кардинально сменить сферу деятель...
16 июля 15:58
3 667
Рязанский блэкаут. Почему горожане в жару остаются без света
Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных о...
15 июля 13:43
4 997
Рязанским аграриям представили мощную и надежную технику Ростсельмаш
5 часов назад
234
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На фестивале «Старая Рязань» выступили уличные театры и спел Петр Налич

В субботу, 20 июля, на городище Старой Рязани в Спасском районе прошел историко-патриотический фестиваль. На нем в разное время выступили уличные театры из Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья и Воронежа, спел Рязанский народный хор, Алексей Зардинов, хедлайнером фестиваля стал Петр Налич.

Посмотреть спектакли, послушать исполнителей приехали тысячи гостей из Рязани, Спасска, соседних с ним районов области и Москвы. Фестиваль «Старая Рязань — место традиций, место славы, место силы» получился масштабным. Зрители участвовали в мастер-классах от РИАМЗ, в турнире от Государственного уличного театра Картонии.

На сцене «У обрыва» собрались любители нестандартных уличных спектаклей. Перед ними выступили ВАУ театр и театр «Странствующие куклы господина Пэжо». На фольклорной сцене показали спектакль «Петрушка» от мытищинского театра «Петрушкина слобода», выступили рязанские и московские исполнители.

На главной сцене выступил Рязанский народный хор, показали спектакль «Руслан и Людмила» от московского театра «Трикстер», спели Заслуженный артист России Алексей Зардинов и хедлайнер фестиваля Петр Налич. Как и обещал Петр Налич, он исполнил для зрителей свои известные песни Gitar, «Ты мой сахарный пакет» и новые композиции. Зрители благодарили артиста и его группу аплодисментами после каждого номера.

Также на фестивале организовали «Школу Старой Рязани», где читали лекции историки, археологи, этнографы, искусствоведы, были открыты несколько выставок, в том числе художника Вадима Овсянникова.

Фестиваль проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы приглашали прийти на праздник всех желающих с семьями. Возрастной ценз фестиваля — 0+.

Фото Владимира Бубякина.