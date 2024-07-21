В Саратовской области в ДТП с «Маздой» пострадали трое детей и двое взрослых

В воскресенье, 21 июля, в Саратовской области произошло ДТП. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.

Авария случилась в Вольском районе на 169 километре трассы «Р-228». Столкнулись «КамАЗ» и Mazda.

По словам Юрия Юрина, пострадали мужчина, женщина и дети в возрасте трех, пяти и 13 лет. Все они — пассажиры легковушки. Их госпитализировали.

На месте происшествия работали спасатели, скорая помощь, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Telegram-канал Юрия Юрина