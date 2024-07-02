Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Татьяна Тарасова

Об этом сообщили в пресс-службе БДТ.

Умерла актриса Татьяна Тарасова. Об этом сообщили в пресс-службе БДТ.

Тарасова родилась в 1937 году. В 1961 она окончила Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии, ее пригласили в труппу Театра имени Ленинского комсомола. После распада театра под руководством Шифферса в 1966 году, Тарасова получила приглашение от Товстоногова и вошла труппу коллектива Большого драматического театра.

С 1960-ых годов она снималась в кино. Среди ее ролей — «Раздумья», «Мальчик с коньками», «Униженные и оскорбленные», «Пиквикский клуб», «Тайны следствия», «Брежнев», «Улицы разбитых фонарей» и другие.

В 1994 году Тарасовой присвоили звание Заслуженной артистки России.