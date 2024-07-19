В Telegram начнут показывать данные о создании аккаунта
Такую меру используют для борьбы с мошенничеством.
В Telegram начнут показывать данные о создании аккаунта. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
Он заявил, что пользователи смогут увидеть страну и дату, в которую был создан аккаунт. Такую меру используют для борьбы с мошенничеством.
В Telegram начнут показывать данные о создании аккаунта
В Telegram начнут показывать данные о создании аккаунта. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
Он заявил, что пользователи смогут увидеть страну и дату, в которую был создан аккаунт. Такую меру используют для борьбы с мошенничеством.
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