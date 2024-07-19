В рязанском минздраве опровергли информацию о массовом отравлении в Дягилеве

В местных СМИ появилась информация, что 18 июля в доме на улице Белякова отравились люди неизвестным веществом.

В минздраве Рязанской области опровергли корреспонденту РЗН. инфо информацию о массовом отравлении в Дягилеве.

Как сказали в ведомстве, информация об отравлении людей неизвестным веществом — фейк. В четверг, 18 июля, вызовов скорой помощи из-за отравления в Дягилеве не поступало.

Ранее в рязанских СМИ появилась информация, что 18 июля в доме на улице Белякова в Дягилеве массово отравились люди неизвестным веществом.