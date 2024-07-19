Умер бывший мэр Рыбного Виктор Литвиненко
Причина смерти неизвестна.
Умер бывший мэр Рыбного Виктор Литвиненко. Об этом сообщил портал RybnoeNet.
О гибели Литвиненко стало известно в пятницу, 19 июля. Причина смерти неизвестна.
Согласно публикации, Литвиненко был мэром города до Михаила Панфилова.
Умер бывший мэр Рыбного Виктор Литвиненко
Умер бывший мэр Рыбного Виктор Литвиненко. Об этом сообщил портал RybnoeNet.
О гибели Литвиненко стало известно в пятницу, 19 июля. Причина смерти неизвестна.
Согласно публикации, Литвиненко был мэром города до Михаила Панфилова.
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