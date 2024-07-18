Суд продлил домашний арест фигуранту дела об убийстве рязанца Пинтелина

Сергей Петин будет содержаться под домашним арестом до 3 сентября.

В четверг, 18 июля, Советский районный суд продлил содержание под домашним арестом Сергею Петину — одному из фигурантов дела об убийстве рязанца Сергея Пинтелина. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе суда.

Следственный комитет и прокуратура на заседании отметили, что в ходе незаконной охоты Петин с группой лиц добыл одного лося, в результате чего был причинен ущерб в размере 80 тысяч рублей. Также он, достоверно зная о совершенном убийстве, желал помочь экс-замначальнику уголовного розыска Виталию Цыплакову избежать уголовной ответственности и скрыл следы преступления. Вместе с подозреваемым в убийстве Петин переместил труп в неустановленное место.

Как отметили в пресс-службе, судья продлил Петину содержание под домашним арестом до 3 сентября.

Напомним, Советский райсуд отпустил Сергея Петина из СИЗО под домашний арест в мае.