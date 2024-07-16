В Госдуме предложили установить ограничения на время для покоса травы

Депутаты предложили принять закон, который будет запрещать управляющим компаниям проводить шумные работы (косить газон или чистить снег) в период с 22 часов до 8 утра следующего дня.

В Госдуме предложили установить ограничения на время для покоса травы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Депутаты предложили принять закон, который будет запрещать управляющим компаниям проводить шумные работы (косить газон или чистить снег) в период с 22 часов до 8 утра следующего дня.

Авторы законопроекта утверждают, что из-за отсутствия соответствующего запрета россияне часто жалуются на сильный шум и страдают от стресса из-за недосыпа.