В Астрахани ребенок выпал из окна

В Астрахани ребенок выпал из окна. Об этом сообщило издание А24 .

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 14 июля, на улице Жилой.

По данным следкома, трехлетний мальчик, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна на 11 этаже. Его мать занималась на кухне домашними делами.

Ребенка госпитализировали.

Следственный отдел по Ленинскому району СУ СК России по Астраханской области проводит проверку по факту произошедшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, после чего будет принято процессуальное решение.