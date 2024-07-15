Умер режиссер «Дальнобойщиков» Юрий Кузьменко

Ему было 75 лет.

Умер российский актер Юрий Кузьменко. Об этом сообщил портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов.

Кузьменко было 75 лет. В организации рассказали, что роли, а также фильмы, созданные Кузьменко, останутся в истории отечественного кинематографа.

«Ушел талантливый, добрый и преданный кинематографу актёр театра и кино. Светлая память…», — рассказали в Союзе.

В творческой биографии Кузьменко — 35 ролей в таких фильмах, как: «Берегите женщин», «Рейс первый, рейс последний», «Битва за Москву», «Неустановленное лицо», «Трагедия века» и других. Как режиссер и сценарист причастен более чем к 30 фильмам, в числе которых «Дипломат», «Дальнобойщики», «Гаражи» и «Ночь закрытых дверей».