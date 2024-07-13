Рязанец месяц не знал о выигрыше 777 тысяч рублей в лотерею

Инспектор железнодорожного вокзала из Рязани месяц не знал о своем крупном выигрыше в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Инспектор железнодорожного вокзала из Рязани месяц не знал о своем крупном выигрыше в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Сергей Т. купил билет 1530-го тиража государственной лотереи и выиграл 777 778 рублей.

Мужчина рассказал, что обычно покупает наугад три билета на предстоящий и на следующий тиражи. В этот раз после покупки он положил все билеты в сумку и забыл про них. Вспомнил случайно, когда снова проходил мимо киоска.

«Почти месяц в сумке у меня пролежал крупный выигрыш! Когда сотрудница киоска мне озвучила сумму, я очень обрадовался. Считаю свою победу просто благоприятным стечением обстоятельств», — поделился Сергей.

Он добавил, что на призовые средства закроет остаток кредита на автомобиль.

Рязанец 20 лет проработал юридическим консультантом, но пару лет назад сменил род деятельности и стал инспектором на железнодорожном вокзале.