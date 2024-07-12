В Саратовской области мужчину госпитализировали после укуса каракурта
В Саратовской области мужчину госпитализировали после укуса каракурта. Об этом сообщил региональной Минздрав.
Житель села Александров Гай поступил в райбольницу с токсическим отравлением. Уточняется, что оно возникло после укуса каракурта.
«Его беспокоили сильная слабость, одышка, потливость. После оказания первой неотложной помощи и проведенных консультаций с врачами-реаниматологами санитарной авиации было принято решение о транспортировке пациента в областной центр для оказания специализированной медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.
Мужчину доставили вертолетом санитарной авиации в одно из медицинских учреждений Саратова.