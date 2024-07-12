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В российских регионах замедлилась работа WhatsApp*
При этом, по словам депутата Антона Немкина, решений о блокировке мессенджера принято не было.

В некоторых российских регионах замедлилась работа мессенджера WhatsApp*. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина.

«Никаких решений о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России на сегодняшний день не принято. Но замедление его работы уже применяется в отдельных регионах», — сказал депутат.

Парламентарий рассказал, что замедление работы мессенджера применяется в случаях, если регулятор видит необходимость. Немкин отметил, что замедление функционирования WhatsApp было связано с антитеррористической работой профильных ведомств. По его словам, если компания продолжит игнорировать требование пресекать распространение призывов к участию в экстремистской деятельности, то к ней могут быть применены более серьезные меры.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.