В России переименуют должность преподавателя ОБЖ

Ранее школьную дисциплину переименовали в «Основы безопасности и защиты Родины».

В России переименуют должность преподавателя «Основ безопасности жизнедеятельности». Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Слова „преподаватель — организатор основ безопасности жизнедеятельности“ заменить словами „преподаватель — организатор основ безопасности и защиты Родины“», — указано в документе. Он вступит в силу с 1 сентября.

Ранее Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Туда в том числе вносится поправка, согласно которой школьная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) была переименована в «Основы безопасности и защиты Родины».