В Рязанской области с начала купального сезона утонули трое детей
Общее число жертв на водоемах региона составило восемь человек.
В Рязанской области с начала купального сезона утонули трое детей. Об этом в среду, 10 июля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Общее число жертв на водоемах региона составило восемь человек.
Спасатели напомнили рязанцам о правилах безопасности у воды:
- не ныряйте в незнакомых местах;
- не заплывайте за буйки — там могут быть водоросли, резкий обрыв дна или холодный ключ;
- не играйте в воде в игры, связанные с захватом человека;
- не заходите в воду ночью или во время плохих погодных условий;
- не подходите к воде в состоянии алкогольного опьянения.
Также по данным МЧС России, 21 человек погиб на водоемах страны за прошедшие сутки, в том числе один ребенок.