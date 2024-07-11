В Рязанской области с начала купального сезона утонули трое детей

Общее число жертв на водоемах региона составило восемь человек.

В Рязанской области с начала купального сезона утонули трое детей. Об этом в среду, 10 июля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Общее число жертв на водоемах региона составило восемь человек.

Спасатели напомнили рязанцам о правилах безопасности у воды:

не ныряйте в незнакомых местах;

не заплывайте за буйки — там могут быть водоросли, резкий обрыв дна или холодный ключ;

не играйте в воде в игры, связанные с захватом человека;

не заходите в воду ночью или во время плохих погодных условий;

не подходите к воде в состоянии алкогольного опьянения.

Также по данным МЧС России, 21 человек погиб на водоемах страны за прошедшие сутки, в том числе один ребенок.