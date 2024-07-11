В ДТП под Рязанью пострадали пять человек

Пострадали водитель Hyundai и два его несовершеннолетних пассажира в возрасте 4-х и 8-ми лет, также травмы получили пассажиры автомобиля Mercedes в возрасте 17-ти и 19-ти лет. Пострадавших госпитализировали.

В ДТП под Рязанью пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Напомним, авария случилась в четверг, 11 июля, на 12 километре автодороги «Рязань-Спасск». Столкнулись автомобили Hyundai, под управлением 43-летней жительницы Белгородской области, и Mercedes, под управлением 39-летней рязанки.

В результате ДТП пострадали водитель Hyundai и два его несовершеннолетних пассажира в возрасте 4-х и 8-ми лет, также травмы получили пассажиры автомобиля Mercedes в возрасте 17-ти и 19-ти лет. Пострадавших госпитализировали.

Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.