В Калуге живодер привязал собаку к машине и тащил ее по дороге семь километров

В Калуге живодер привязал собаку к машине и тащил ее по дороге семь километров. Об этом в среду, 10 июля, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, инцидент произошел на трассе «Калуга-Медынь» в районе деревни Акатово. Момент, как бигль волочился по дороге, попал на камеры очевидцев.

Затем хозяин выбросил животное на обочине, его подобрали неравнодушные люди и передали волонтерам. В ветклинике спрогнозировали длительное восстановление из-за стесанного кожного покрова.

Живодера нашли и доставили в полицию — им оказался 42-летний житель Дзержинского района Калуги. Мужчину допросили. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Злоумышленнику грозит до трех лет колонии.