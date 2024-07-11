Умер золотопромышленник Вадим Туманов, который помог сохранить касимовский завод

«Ушел из жизни большой друг Рязани и Касимова Вадим Туманов. Он сделал очень много для сохранения Касимовского золотого завода, не дал его разграбить в 90-е», — отметили в сообщении.

Скончался золотопромышленник Вадим Туманов, который помог сохранить касимовский завод. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Рязань».

«Ушел из жизни большой друг Рязани и Касимова Вадим Туманов. Он сделал очень много для сохранения Касимовского золотого завода, не дал его разграбить в 90-е», — отметили в сообщении.

Туманову было 96 лет. Прощание с ним пройдет 13 июля на Троекуровском кладбище в 12 часов.

Отмечается, что биография промышленника легла в основу книги Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча».