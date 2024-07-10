В Рязанской области выпускника вывели с ЕГЭ из-за шпаргалки

В прошлом году таких нарушений было больше.

В Рязанской области выпускника вывели с ЕГЭ из-за шпаргалки. Об этом рассказала министр образования региона Ольга Щетинкина в интервью на ГТРК «Ока».

"Ежегодно у нас есть те, кто рискует нарушить порядок проведения экзамена. В этом году зафиксировали только одно нарушение, участника удалили за наличие шпаргалки. Очень жалко выпускников, которые не пользуясь этими средствами, могли бы достойно сдать экзамен", — рассказала Щетинкина.

Она отметила, что в прошлом году таких нарушений было больше.

Министр также добавила, что технических и технологических нарушений на экзаменах в этом году не нашли. По ее словам, всего в Рязанской области государственную итоговую аттестацию сдавали больше 15 тысяч выпускников, при этом одиннадцатиклассников — четыре тысячи.