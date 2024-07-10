В небе над Рязанской областью заметили неопознанный объект

Кадры были сделаны в ночь на среду, 10 июля, в Ухоловском районе. На них видно, что в небе летит светящийся объект, от которого в две стороны расходятся сферы.

В небе над Рязанской областью заметили неопознанный объект. Фото в редакцию РЗН. Инфо прислал очевидец.

Кадры были сделаны в ночь на среду, 10 июля, в Ухоловском районе. На них видно, что в небе летит светящийся объект, от которого в две стороны расходятся сферы.

«Он двигался быстро, в какой-то момент в центре стало два светящихся шара, но потом он снова остался один», — отметил очевидец.

Сообщается, что явление заметили и в других районах региона.

Местные жители предположили, что это обломок ракеты-носителя Ariane 6. Ее запуск состоялся во французской Гвиане 9 июля.