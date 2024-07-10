Орбан: переговоры между Россией и Украиной могут состояться до конца года

По его словам, Европе следует выступить с мирной инициативой, не дожидаясь США.

Переговоры между Россией и Украиной могут состояться до конца года. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание «El País», которое раскрыло письма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана европейским лидерам.

В документах отмечается, что Европе следует выступить с мирной инициативой, не дожидаясь США, а следующие два месяца в зоне спецоперации будут «более драматичными, чем когда-либо».