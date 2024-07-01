В Москве девушку избил и изнасиловал иностранец

В Москве женщина обратилась в полицию после того, как ее избил и изнасиловал уроженец Китая, пишет РЕН ТВ.

По информации источника, потерпевшей оказалась 26-летняя женщина. Она устроилась на работу в караоке-бар в Люблине. Трудовой договор с женщиной не заключали, но проинформировали, что в ее обязанности входит следить за чистотой столов, приносить напитки и разливать их.

Через неделю она поняла, что девушки в заведении делились на «чай» и «кофе». Первые работали только в самом баре, вторые — выезжали к клиентам.

В ночь на 21 июня девушка работала в баре. Ее выбрал гость-китаец со своим другом. Они угощали девушку спиртным, а после увезли на машине в гостиницу.

«В конечном итоге пострадавшая отключилась, а когда пришла в себя, что обнаружила, что ее насилует гость-китаец, да к тому же еще и бьет», — рассказал источник в правоохранительных органах. Женщина вырвалась от мужчины и смогла убежать. После она обратилась в полицию.