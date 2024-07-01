Умер заслуженный тренер России по боксу Сергей Смирнов

Умер заслуженный тренер России по боксу Сергей Смирнов. Об этом сообщает организация «Ветераны бокса Москвы».

Мужчине был 61 год. Он погиб 1 июля. Причина смерти не сообщается.

Сергей Смирнов был заслуженным тренером России, старшим тренером мужской сборной команды Московской области по боксу. В числе подопечных Смирнова — мастер спорта, чемпион России 2021 года, победитель Спартакиады молодежи России, многократный призер всероссийских соревнований Марк Петровский.