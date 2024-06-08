В Рязанской области 9 июня ожидается гроза и сильный ветер
Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы достигнут 15 метров в секунду.
В Рязанской области в воскресенье, 9 июня, температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днем +22…+27 градусов. Об этом сообщается на
Ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.
Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы достигнут 15 метров в секунду.