В Рязанской области 9 июня ожидается гроза и сильный ветер

Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы достигнут 15 метров в секунду.

В Рязанской области в воскресенье, 9 июня, температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днем +22…+27 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы достигнут 15 метров в секунду.