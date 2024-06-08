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В Одинцове в ДТП с фурой погибли ребенок и двое взрослых
В Московской области столкновение автомобиля Nissan и фуры Dayun унесло жизни трех человек.

В Московской области столкновение автомобиля Nissan и фуры Dayun унесло жизни трех человек. Одним из погибших оказался 12-летний ребенок. Еще один человек пострадал, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Трагедия случилась в Одинцове на 59-м километре дублера Минского шоссе. Столкновение было лобовым.

Движение по шоссе перекрыто. Объезд осуществляется по платному участку дороги.

На месте смертельной аварии работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.