Рязанская полиция проведет проверку после выезда самокатчиков на встречную полосу

Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции области в субботу, 8 июня.

В Рязани проводится проверка после инцидента с выехавшими на встречную полосу молодыми людьми на самокатах. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции области в субботу, 8 июня.

Уточняется, что информацию о трех молодых людях, которые двигались по двойной сплошной линии разметки и выезжали на встречную полосу в районе площади Победы, проверят сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее фото опубликовали в соцсетях.