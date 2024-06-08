Рязанцев возмутили «батутные развлечения» в городских скверах

Жители Рязани возмутились тем, что в скверах города на газонах размещают надувные аттракционы. Пост опубликован в группе «Типичная Рязань».

Жители Рязани возмутились тем, что в скверах города на газонах размещают надувные аттракционы. Пост опубликован в группе «Типичная Рязань».

«Насколько правомерно устраивать „батутные развлечения“ в скверах города и насколько целесообразно сначала тратить финансы на облагораживание сквера, а потом вот таким варварским способом уничтожать газоны? Кто контролирует эти вопросы? Кто дал разрешение на это безобразие? За чей счет будет проведена работа по облагораживанию этого участка сквера?» — написал автор поста.

Отмечается, что фото сделано в сквере имени Скобелева.