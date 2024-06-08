На ставропольском кладбище две подруги до смерти избили знакомого

Чтобы скрыть преступление, злоумышленницы перетащили тело погибшего в лесополосу и спрятали в яму.

Две женщины насмерть избили пожилого мужчину, распивая с ним алкоголь на территории кладбища вблизи города Михайловска. Преступление произошло днем 26 мая, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

В компании начался конфликт на почве взаимоотношений. В ходе ссоры женщины нанесли 63-летнему мужчине множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм он скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленницы перетащили тело погибшего в лесополосу и спрятали в яму.

Женщины задержаны и заключены под стражу.

Место происшествия осмотрели, изъяли вещественные доказательства, назначен ряд судебных экспертиз. Следственные действия продолжаются.