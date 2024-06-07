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Рязанская область на ПМЭФ-2024 заключила соглашение о сотрудничестве с АНО «Россия — страна возможностей»
Взаимодействие поможет поддержать талантливую молодежь региона.

Рязанская область на ПМЭФ-2024 заключила соглашение о сотрудничестве с АНО «Россия — страна возможностей». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Документ подписали вице-губернатор Артем Бранов и первый заместитель генерального директора президентской платформы Алексей Агафонов.

Взаимодействие предполагает развитие социальных лифтов, поддержку проектов и инициатив для самореализации молодежи в разных сферах, обеспечение распространения лучших практик в области развития и поддержки талантов. В рамках сотрудничества в Рязанской области организуют и проведут проекты и конкурсы президентской платформы.

«Поддержка талантливой молодежи — один из приоритетов в работе регионального Правительства. Наш губернатор всегда обращает внимание на это направление, в первую очередь в вопросах обеспечения кадрами ключевых сфер экономики и социальной сферы. Президентская платформа значительно расширяет возможности молодых рязанцев, которые помогают им проявить себя, раскрыть свои способности, потенциал», — прокомментировал документ Артем Бранов.

«Рязанская область является давним и надежным партнером нашей платформы и вносит весомый вклад в создание всех необходимых условий для самореализации жителей региона. В наших проектах за шесть лет приняли участие более 140 тысяч жителей Рязанской области. За это время 1072 участника вышли в финалы проектов, а 539 из них одержали победу и получили возможность поступить в университет без экзаменов, пройти стажировку или устроиться в компанию мечты, поработать с опытным наставником, увидеть красивейшие уголки России, реализовать собственный социальный проект и не только», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.