Рязанца посадили на шесть лет за комментарий в соцсети

По данным следствия, мужчина написал в интернете комментарий, призывающий к свержению власти. Также в комментарии были фейковые утверждения о преступлениях участников СВО в отношении мирных жителей и действий, направленных на разрушение объектов гражданской инфраструктуры.

Рязанца посадили на шесть лет за комментарий в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК,

По данным следствия, мужчина написал в интернете комментарий, призывающий к свержению власти. Также в комментарии были фейковые утверждения о преступлениях участников СВО в отношении мирных жителей и действий, направленных на разрушение объектов гражданской инфраструктуры.

Помимо этого, мужчина написал комментарий, в котором оскорбил память защитников Отечества.

Отмечается, что оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области и Центра противодействия экстремизму УМВД России по Рязанской области.

Суд назначил рязанцу наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на 3 года лишили права пользования интернетом.