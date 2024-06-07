Малков: развитие рязанской ВДНХ продолжится на опыте выставки «Россия»

6 июня в рамках «ПМЭФ-2024» губернатор Рязанской области принял участие в тематической сессии «Россия: вместе создаем будущее». Там также присутствовал заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

6 июня в рамках «ПМЭФ-2024» губернатор Рязанской области принял участие в тематической сессии «Россия: вместе создаем будущее». Там также присутствовал заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

Участники сессии обсудили возможности выставочной деятельности как главной коммуникативной среды в науке, бизнесе, культуре, просвещении, образовании, значение и работу международной выставки-форума «Россия», создание Национального центра «Россия», призванного сохранить наследие этой выставки, а также лучший региональный опыт в этой сфере. Модератором сессии выступила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Орешкин заявил, что выставка становится важным элементом, мотивирующим к планированию преобразований, новым свершениям. Это эффективная площадка для экспонирования значимых проектов, обмена опытом, в том числе в реализации национальных целей развития страны. Он отметил, что выставка «Россия» на ВДНХ — успешный проект, оказывающий на граждан позитивное воздействие, место проведения интересных мероприятий. Для примера чиновник рассказал о Торговом городке в Рязани.

«Прекрасное место, которое надо развивать, там люди черпают вдохновение на дальнейшие свершения. В целом в Рязани очень много делается с точки зрения создания пешеходного маршрута, реконструкции культурных и исторических объектов. Рязань — город с богатой историей, архитектурой. И очень здорово, что это сейчас все восстанавливается», — заявил Орешкин.

На выставке Малков рассказал об опыте региона по восстановлению исторического наследия, организации выставочного пространства в возрожденном Торговом городке.

«Два года назад, когда я впервые посетил рязанскую ВДНХ, там были руины и грязь по колено. Сейчас этот объект мы полностью восстановили. У каждого павильона — своя идея, свой смысл. Постарались создать такое комплексное культурное пространство. При восстановлении и развитии пространства Торгового городка мы использовали опыт московской ВДНХ и опыт выставки «Россия». Например, планируем сделать там экспозицию достижений наших муниципальных образований», — отметил Павел Малков.

Губернатор также подчеркнул, что на выставке «Россия» в оформлении экспозиции Рязанской области, которая постоянно обновляется, тоже постарались представить все самое важное. Большой популярностью пользуется виртуальная экскурсия на воздушном шаре.

«С Максимом Станиславовичем Орешкиным и коллегами обсудили выставку «Россия», поговорили о том, как подобные проекты влияют на развитие регионов. Это обмен лучшими идеями, практиками и прямой экономический эффект. Ощутили его на себе: видим приток туристов, которые приняли решение приехать в Рязанскую область после посещения нашего стенда на ВДНХ. Не все знают, что кроме московской выставки достижений народного хозяйства, по всей стране было построено еще одиннадцать таких объектов, в том числе в Рязани. Благоустроили территорию, восстановили павильоны и вдохнули в них жизнь. Планируем и дальше развивать нашу рязанскую ВДНХ, в том числе перенимаем опыт у выставки «Россия», — отметил Малков.