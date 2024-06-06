В ресторанах «Вкусно — и точка» появятся халяльные блюда

По словам руководителя, такая мера необходима, поскольку компания выходит на территории с преимущественно мусульманским населением.

В ресторанах «Вкусно — и точка» появятся халяльные блюда. Об этом в рамках ПМЭФ сообщил гендиректор компании Олег Пароев.

По словам руководителя, такая мера необходима, поскольку компания выходит на территории с преимущественно мусульманским населением.

«Сейчас сеть ресторанов ищет поставщиков халяльной продукции», — сказал Пароев.