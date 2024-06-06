Олег Решетников назначен прокурором Сапожковского района

Ранее он занимал должность заместителя прокурора Ряжского района Рязанской области.

Олег Решетников назначен прокурором Сапожковского района. Об этом в четверг, 6 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.06.2024 на должность прокурора Сапожковского района Рязанской области назначен советник юстиции Решетников Олег Анатольевич», говорится в сообщении.

Олег Анатольевич, родился в 1976 году в Ряжске Рязанской области.

Трудовую деятельность начал в сентябре 2007 года в должности старшего следователя Скопинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Рязанской области.

В последующем работал в помощником прокурора Ряжского района.

С мая 2019 года замещал должность заместителя прокурора Ряжского района Рязанской области.

За время службы зарекомендовал себя с положительной стороны, квалифицированным юристом, дисциплинированным и добросовестным работником.

Неоднократно поощрялся приказами прокурора Рязанской области.